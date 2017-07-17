ФСИН просит суд продлить испытательный срок Навального
Федеральная служба исполнения наказаний просит прибавить к приговору оппозиционера Алексея Навального еще год испытательного срока из-за неоднократного нарушения им Административного кодекса. Сейчас в приговоре политика значатся полтора года испытательного срока по делу «Кировлеса» и пять лет по делу «Ив Роше».
Как сообщают СМИ 17 июля, уголовно-исполнительная инспекция Москвы считает, что подобная мера оправдана административным наказанием политика, которое он отбывал в изоляторе после митинга в День России.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что о вероятности замены условного срока на реальный основателя Фонда борьбы с коррупцией предупреждали во время последнего его пребывания в спецприемнике, поскольку за год Навальный дважды привлекался к ответственности за несанкционированные митинги (26 марта и 12 июня). Позже стало известно, что якобы иск об изменении наказания был направлен в суд, но отклонен из-за формальных причин — на документе не оказалось подписи. При этом во ФСИН утверждали, что такое заявление и вовсе никто не писал.
Справка:
Дело «Кировлеса» рассматривали в Ленинском районном суде в 2013 году. Тогда Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова приговорили к пяти и четырем годам условно соответственно. В феврале 2016 года Навальный подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который согласился, что было нарушено право на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ согласился с европейскими коллегами и вернул дело в Киров на пересмотр. 8 февраля текущего года Навального вновь признали виновным и приговорили к такому же сроку, причем текст приговора практически в точности копировал предыдущий.
В декабре 2014 года Алексея Навального и его брата Олега осудили по так называемому делу «Ив Роше». Согласно решению суда, 26 миллионов рублей было похищено у «Ив Роше», больше четырёх миллионов - у «Многопрофильной процессинговой компании», а также легализовано больше 21 миллиона. Оба брата получили по три с половиной года, только один из сроков — условный. Приговоренный к реальному лишению свободы Олег дважды подавал прошения об условно-досрочном, но получил отказ.