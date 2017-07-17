ФСИН просит суд продлить испытательный срок Навального

Федеральная служба исполнения наказаний просит прибавить к приговору оппозиционера Алексея Навального еще год испытательного срока из-за неоднократного нарушения им Административного кодекса. Сейчас в приговоре политика значатся полтора года испытательного срока по делу «Кировлеса» и пять лет по делу «Ив Роше».

Как сообщают СМИ 17 июля, уголовно-исполнительная инспекция Москвы считает, что подобная мера оправдана административным наказанием политика, которое он отбывал в изоляторе после митинга в День России.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что о вероятности замены условного срока на реальный основателя Фонда борьбы с коррупцией предупреждали во время последнего его пребывания в спецприемнике, поскольку за год Навальный дважды привлекался к ответственности за несанкционированные митинги (26 марта и 12 июня). Позже стало известно, что якобы иск об изменении наказания был направлен в суд, но отклонен из-за формальных причин — на документе не оказалось подписи. При этом во ФСИН утверждали, что такое заявление и вовсе никто не писал.