Страховщики посчитали возможный ущерб от глобальной кибератаки

Ущерб от гипотетической кибератаки может стоить мировой экономике от $15,6 млрд до $121 млрд, сообщается в совместном исследовании страховых компаний Lloyd’s of London и Cyence.

В докладе указываются два потенциальных сценария: взлом провайдеров облачных хранилищ или использование возможных уязвимостей в операционных системах, сообщает 17 июля RNS.

В первом сценарии хакеры модифицируют «гипервизор», управляющую систему облачных хранилищ, в результате чего все хранящиеся файлы оказываются утерянными для пользователя. Во втором варианте рассматривается гипотетический случай, когда кибераналитик случайно забывает в поезде сумку, в которой хранится доклад об уязвимостях всех версий операционной системы, установленной на 45% всех мировых устройств. Этот доклад впоследствии продается в "даркнете" неизвестным криминальным группам.

Минимальный ущерб при первом сценарии составит от $4,6 млрд до $53,1 млрд, в зависимости от продолжительности недоступности облачных сервисов, а также того, какие организации подверглись атаке, эта сумма может увеличиться до $121,4. При втором сценарии потери составят от $9,7 млрд до $28,7 млрд.