Глава МИД РФ назвал представителей Белого дома бандитами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон действительно выдвигает какие-то условия для возврата российской дипломатической собственности, то это «грабеж средь бела дня». Об этом он сообщил журналистам в Минске в понедельник, 17 июля.

«Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу что мое, то мое, а что твое, то поделим?» — возмутился министр. По его словам, «так люди себя не ведут приличные и воспитанные», сообщает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

Лавров отметил, что решение об аресте российской дипломатической недвижимости и высылке дипломатов принималось администрацией предыдущего президента США Барака Обамы «в состоянии агонии». Это делалось для разрушения отношений двух стран, «чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить». «Все это прекрасно понимают», — добавил он.

Ранее 17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть Москве принадлежащую ей дипломатическую собственность, не ставя никаких условий.

До этого СМИ со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщали, что Соединенные Штаты не собираются возвращать России недвижимость без получения «чего-то взамен». Чего именно ждет Вашингтон от Москвы, не уточнялось.