Аккредитованы новые корпуса квартала «Галактика»

ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали корпуса 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского и Московского.

По программе «Банка ВТБ» и «Банка ВТБ 24» квартиры в корпусах можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,0% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

По программе банка «Санкт-Петербург» жилье можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,75% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 0% от стоимости квартиры (при наличии погашенной ипотеки). Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредит на срок до 30 лет.

Корпуса 8.5-1 и 8.5-2 будут 11-этажными, с уютными внутренними дворами. В них представлен большой выбор квартир разной конфигурации ̶ от студий до трехкомнатных. В корпусах запроектирован паркинг на 189 машиномест.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В шаговой доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». В составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

