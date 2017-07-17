Милонов и Емельяненко опровергли свое участие в фильме «Ложь Матильды»

Российский спортсмен Федор Емельяненко не давал согласия на участие в проекте «Ложь Матильды» уральскому общественному деятелю Сергею Алиеву. Об этом «Фонтанке» сообщила 17 июля Юлия Куклина, пресс-секретарь чемпиона мира по смешанным боевым искусствам.

Уточнив этот вопрос в личной беседе с бойцом, Куклина заявила нашему корреспонденту, что Емельяненко не только не планировал съемки в фильме, но и вообще не знаком с Алиевым.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил изданию «Мой район», что не обсуждал своего участия в картине, однако допустил, что Алиев может использовать какие-то из прежних его видеоинтервью о Николае II.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге общественный деятель Сергей Алиев дал пресс-конференцию в «Интерфаксе», на которой заявил, что к выходу картины «Матильда» Алексея Учителя намерен снять свой собственный фильм – «Ложь Матильды», состоящий из семи историй-монологов, посвященных тем или иным мифам вокруг Николая II. Съемки он планирует начать на следующей неделе, они должны пройти, в том числе, в Петербурге.

СМИ сообщили, что в документальном проекте снимутся Виталий Милонов и Федор Емельяненко, а также будут включены монологи актеров Андрея Мерзликина и Алексея Нилова.

Сегодня отмечается годовщина гибели последнего русского императора, его семьи и приближенных в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.