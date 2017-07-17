Петербургский ЖКС заставили заплатить миллионный долг за тепло

Управляющая компания Петроградского района Петербурга, не раз отметившаяся в сомнительных историях, только после решения суда и вмешательства приставов смогла расстаться с крупной суммой за энергетические ресурсы.

Как сообщает городское управление Федеральной службы судебных приставов 17 июля, своевременно расплатиться с поставщиком теплоэнергии не смогло ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района Петербурга». Миллионный долг скопился ещё в 2015 году, но попыток погасить его ЖКС не предпринимал. Годом ранее, как уже писала «Фонтанка», экс-руководитель жилконторы получил уголовное дело по фактам хищения из кассы. Предполагалось, что он потратил почти четверть миллиона на оплату собственных штрафов.

Отчаявшись получить деньги с медлительного клиента, энергетическая компания «Петербургтеплоэнерго» обратилась с иском в Арбитражный суд города. Жилкомсервис после решения суда и профилактической беседы с приставами перечислил миллион рублей на счета энергетической компании.

В январе этого года один из сотрудников ЖКС также отметился в уголовной истории: его, двух уроженцев Армении и адвоката городской коллегии задержали по делу о вымогательстве. Под угрозой убийства сообщники летом 2016 года пытались получить с коммерсантов миллион рублей и иномарку. Деньги требовали в помещении жилконторы на Большой Монетной улице.