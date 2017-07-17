Как "Терек" стал "Ахматом"

Лезгинка Баскова, Игорь Крутой с роялем на поле и легендарный Роналдиньо в обнимку с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым - в Грозном отметили начало футбольного сезона, поразив весь футбольный бомонд.

Открытие росийского чемпионата с огоньком прошло на «Ахмат-Арене» в Грозном в воскресенье, 16 июля. На первый домашний матч республиканского футбольного клуба прибыла делегация звезд из Москвы. А вот Тина Канделаки не приехала. И расстроила Рамзана Кадырова. «Привет ей передайте», — сказал он в эфире телеканала «Наш футбол». «К вам скоро приеду, ждите», – пришлось объясняться в своем инстаграме главной спортивной журналистке страны.

С одного самолёта на другой ! Летим с друзьями в Грозный ! #футбольныйклубахмат #ахматсила 💪🏻 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 16 2017 в 1:43 PDT

Почетные гости прибывают на первый матч @akhmatgrozny 💪 Узнали Роналдиньо ? ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/90gZoixsR4 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 16, 2017

За два часа до начала матча на 30-тысячной «Ахмат-Арене» был аншлаг. Зрителей ждали белые футболки с надписью «Ахмат» и бейсболки.

За два с половиной часа до матча, на Ахмат-Арене уже аншлаг.... жалко тех кто хотел пойти за час и посмотреть футбол pic.twitter.com/SyYqOhW70W — Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) July 16, 2017

На газоне была установлена сцена в виде восьмиконечной звезды. Сопровождали представление световые и лазерные эффекты. Виктория Лопырева с Игорем Верником вели церемонию, Тимати исполнял песню «Лада седан баклажан», Николай Басков голосил гимн клуба, а Роналдиньо символически бил по мячу и принимал в дар футболку «Ахмата», именную, с десятым номером.

Другие просто фотографировались с Кадыровым.

С Рамзаном Ахматовичем @kadyrov_95 💪🏻 #ахматсила Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 16 2017 в 10:59 PDT

«Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр», – напишет позже у себя в инстаграме глава республики.

На протяжении всех 90 минут Рамзан Кадыров поддерживал свой клуб. «Ахмат — сила!» – на весь стадион кричал он в микрофон, приводя зрителей «Ахмат-Арены» и комментаторов «Матч ТВ» в восторг. На 39-й минуте бразильский полузащитник «Ахмата» Лео Жаба вывел грозненцев вперед и на VIP-трибуне Николай Басков пошел лезгинкой. У народного артиста России было минимум два захода.

Завершился матч победой «Ахмата» со счетом 1:0. Гремел салют, переходящий в праздничный ужин.

Кто знает тот поймёт ! #ахматсила Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 16 2017 в 1:27 PDT

АХМАТ-СИЛА☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻 Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Июл 16 2017 в 3:50 PDT

«Меня очень хорошо встретили здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания в свой адрес! Спасибо за всё «Ахмату» и Рамзану Кадырову», – написал Роналдиньо в твиттере.

Muito bem recebido por todos, aqui em Grozny. Especial demais, vir de tão longe e receber tanto carinho!!! Obrigado por tudo @akhmatgrozny pic.twitter.com/NTRH2UEkMn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) July 16, 2017

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»