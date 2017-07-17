Как "Терек" стал "Ахматом"
Открытие росийского чемпионата с огоньком прошло на «Ахмат-Арене» в Грозном в воскресенье, 16 июля. На первый домашний матч республиканского футбольного клуба прибыла делегация звезд из Москвы. А вот Тина Канделаки не приехала. И расстроила Рамзана Кадырова. «Привет ей передайте», — сказал он в эфире телеканала «Наш футбол». «К вам скоро приеду, ждите», – пришлось объясняться в своем инстаграме главной спортивной журналистке страны.
Почетные гости прибывают на первый матч @akhmatgrozny 💪 Узнали Роналдиньо ? ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/90gZoixsR4— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 16, 2017
За два часа до начала матча на 30-тысячной «Ахмат-Арене» был аншлаг. Зрителей ждали белые футболки с надписью «Ахмат» и бейсболки.
За два с половиной часа до матча, на Ахмат-Арене уже аншлаг.... жалко тех кто хотел пойти за час и посмотреть футбол pic.twitter.com/SyYqOhW70W— Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) July 16, 2017
На газоне была установлена сцена в виде восьмиконечной звезды. Сопровождали представление световые и лазерные эффекты. Виктория Лопырева с Игорем Верником вели церемонию, Тимати исполнял песню «Лада седан баклажан», Николай Басков голосил гимн клуба, а Роналдиньо символически бил по мячу и принимал в дар футболку «Ахмата», именную, с десятым номером.
Легенда футбола Роналдиньо @10Ronaldinho ввел мяч в игру. Поехали!— Матч ТВ (@MatchTV) July 16, 2017
"Ахмат" — "Амкар"
Прямая трансляция: https://t.co/NHiFA4KA5V pic.twitter.com/8VqyaP5cfr
Другие просто фотографировались с Кадыровым.
«Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр», – напишет позже у себя в инстаграме глава республики.
На протяжении всех 90 минут Рамзан Кадыров поддерживал свой клуб. «Ахмат — сила!» – на весь стадион кричал он в микрофон, приводя зрителей «Ахмат-Арены» и комментаторов «Матч ТВ» в восторг. На 39-й минуте бразильский полузащитник «Ахмата» Лео Жаба вывел грозненцев вперед и на VIP-трибуне Николай Басков пошел лезгинкой. У народного артиста России было минимум два захода.
Коля Басков @NikolaiBaskov отжигает на «Ахмат-Арене» pic.twitter.com/D0Nt8koGu2— Руслан Абушкин (@abushkin) July 16, 2017
Завершился матч победой «Ахмата» со счетом 1:0. Гремел салют, переходящий в праздничный ужин.
«Меня очень хорошо встретили здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания в свой адрес! Спасибо за всё «Ахмату» и Рамзану Кадырову», – написал Роналдиньо в твиттере.
Muito bem recebido por todos, aqui em Grozny. Especial demais, vir de tão longe e receber tanto carinho!!! Obrigado por tudo @akhmatgrozny pic.twitter.com/NTRH2UEkMn— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) July 16, 2017
Артем Кузьмин,
«Фонтанка.ру»
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