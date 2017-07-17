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17.07.2017 15:05
15 Комментариев

Как "Терек" стал "Ахматом"

Лезгинка Баскова, Игорь Крутой с роялем на поле и легендарный Роналдиньо в обнимку с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым - в Грозном отметили начало футбольного сезона, поразив весь футбольный бомонд.
Как "Терек" стал "Ахматом"
Официальная афиша матча

Открытие росийского чемпионата с огоньком прошло на «Ахмат-Арене» в Грозном в воскресенье, 16 июля. На первый домашний матч республиканского футбольного клуба прибыла делегация звезд из Москвы. А вот Тина Канделаки не приехала. И расстроила Рамзана Кадырова. «Привет ей передайте», — сказал он в эфире телеканала «Наш футбол». «К вам скоро приеду, ждите», – пришлось объясняться в своем инстаграме главной спортивной журналистке страны.

 

 

За два часа до начала матча на 30-тысячной «Ахмат-Арене» был аншлаг. Зрителей ждали белые футболки с надписью «Ахмат» и бейсболки.

На газоне была установлена сцена в виде восьмиконечной звезды. Сопровождали представление световые и лазерные эффекты. Виктория Лопырева с Игорем Верником вели церемонию, Тимати исполнял песню «Лада седан баклажан», Николай Басков голосил гимн клуба, а Роналдиньо символически бил по мячу и принимал в дар футболку «Ахмата», именную, с десятым номером.

Другие просто фотографировались с Кадыровым.

 

С Рамзаном Ахматовичем @kadyrov_95 💪🏻 #ахматсила

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

«Шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр», – напишет позже у себя в инстаграме глава республики.

На протяжении всех 90 минут Рамзан Кадыров поддерживал свой клуб. «Ахмат — сила!» – на весь стадион кричал он в микрофон, приводя зрителей «Ахмат-Арены» и комментаторов «Матч ТВ» в восторг. На 39-й минуте бразильский полузащитник «Ахмата» Лео Жаба вывел грозненцев вперед и на VIP-трибуне Николай Басков пошел лезгинкой. У народного артиста России было минимум два захода.

Завершился матч победой «Ахмата» со счетом 1:0. Гремел салют, переходящий в праздничный ужин.

 

Кто знает тот поймёт ! #ахматсила

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

 

АХМАТ-СИЛА☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

«Меня очень хорошо встретили здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания в свой адрес! Спасибо за всё «Ахмату» и Рамзану Кадырову», – написал Роналдиньо в твиттере.

Артем Кузьмин,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (15)
Randy
17 июля 2017 г. 21:48
ZabeiNaNick: дак просто по дороге на свадьбу-то заехали, порожний рейс стране убыток!
ZabeiNaNick
17 июля 2017 г. 20:01
Смотришь на это и понимаешь, что свадьба дочери краснодарской судьи это просто невинные детские шалости.
trash_tiger
17 июля 2017 г. 19:49
Randy:
Randy
17 июля 2017 г. 19:07
chernousova:
под кого теперь будет ложиться Зенит в своей игре.
под Жабу )
Randy
17 июля 2017 г. 19:07
Cashmare: Аллах дает..
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