Во вторник в Петербурге ждут дождь с грозой
Ненастную погоду обещают синоптики жителям Петербурга во вторник, 18 июля. Ливневые дожди и гроза начнутся во второй половине дня.
О вероятности проливного дождя горожан предупреждает ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что с утра дождь будет небольшим и недолгим, настоящее ненастье поджидает петербуржцев по пути домой. Но даже ливень и гроза не опустят температуру воздуха ниже 20 градусов тепла. Ночью ожидается 12 градусов выше ноля.