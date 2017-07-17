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17.07.2017 14:07

Экс-тренер "Челси": Манчини подписали, чтобы он вернул «Зениту» титулы

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант оценил перспективы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который в недавнем прошлом также работал в английской премьер-лиге.

«Манчини строил новый «Манчестер Сити». Пусть в его распоряжении были деньги, это все равно было непросто. Клуб впервые за очень много лет стал с ним чемпионом Англии, подписывал хороших игроков, к которым Роберто находил подход. И «МанСити» играл в хороший футбол. Я в это время тренировал в английской премьер-лиге, так что имел возможность в этом убедиться. Несколько чемпионств с «Интером» также доказывают его уровень. Нет сомнений, что Манчини – тренер со знанием футбола и серьезнейшим опытом. Но ему, как и Слуцкому, предстоит в новой для себя лиге еще раз убедиться в том, что в футболе обращают внимание прежде всего на твой нынешний результат. «Зенит» – большой клуб, и Манчини подписали для того, чтобы он вернул ему титулы», – цитирует Гранта «Спорт-Экспресс».

Напомним, 1 июня «Зенит» подписал соглашение с Роберто Манчини. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на три сезона. В качестве тренера Манчини трижды выигрывал чемпионат Италии с «Интером» (2005/06, 2006/07, 2007/08) и становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2011/12).

Накануне, 16 июля, «Зенит» одержал первую победу в чемпионате России под руководством Манчини, выиграв у «СКА-Хабаровска» в гостях со счетом 2:0 .


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