Зенитчики устроили стрельбы на Новосибирских островах

Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили в Арктике стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1», сообщает 17 июля Минобороны России.

С зенитным подразделением тактической группы Северного флота, дислоцированным на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), проведено тактическое учение по совершенствованию навыков применения вооружения в арктических условиях с выполнением боевых стрельб из новейших самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В ходе учения боевые расчеты ЗРПК выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

В качестве мишеней применялись макеты вертолета и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК. Они были успешно поражены из скорострельных пушек.

"По оценке командования, проведенное учение еще раз подтвердило высокую надежность боевой техники, подготовленной к эксплуатации в условиях Арктики. Была также отмечена высокая точность поражения мишеней", – добавлено в сообщении оборонного ведомства.