МИД: Посольство РФ в Дамаске пытались обстрелять

Вооруженные террористы попытались напасть на дипмиссию России в столице Сирии. Об этом 17 июля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

"16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске. Два минометных снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат Ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Фейлак Ар-Рахман» столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Оно "решительно осудило террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске".

"Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена. Вновь призываем международное сообщество к объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом", – добавлено в сообщении.