Песков не нашел «из ряда вон выходящего» в интервью Кадырова телеканалу HBO

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июня прокомментировал жесткие заявления главы Чечни Рамзана Кадырова из его интервью телеканалу HBO.

Он считает, что заявления Кадырова вырвали из контекста. «Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте», – считает Песков.

Если рассматривать заявление в контексте, то «ничего там из ряда вон выходящего сказано не было», добавил пресс-секретарь российского президента, пишет «Газета.Ru».

15 июля глава Чечни пояснил свои слова о российских ядерных ракетах и их автоматическом запуске даже в том случае, если страна будет разрушена ударом противника. Об этом Кадыров написал в своем канале в мессенджере Telegram.

«Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — указал глава Чечни.

Ранее Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России».

Он подчеркнул, что «у нас сильное государство и ядерная держава». По словам Кадырова, «у него сильная армия, которая может нападать и защищать».