Общественный транспорт поменяет маршруты из-за военно-морского парада на Неве

Несколько автобусов и трамваев поменяют маршруты в связи с репетициями и проведением Военно-морского парада в Петербурге. Прогулочные катера также пустят не везде.

Как рассказали журналистам на брифинге 17 июля представители организационного штаба, в дни проведения тренировок и самого парада некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта будут работать по укороченным трассам или окажутся закрыты. В частности, при разведении Троицкого моста изменят схему движения автобусы № 46 и 49. Перекрытие Литейного моста повлияет на следование 3-го трамвая, а также 3-го и 8-го троллейбусов. Из-за Дворцового моста поменяют траекторию автобусы № 7, 10, 23, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11. Закрытие Благовещенского моста остановит маршрут 6-го автобуса у станции метро «Василеостровская».

Ранее «Фонтанка» писала о планах чиновников по перекрытию движения в центре города. В частности, четыре моста разведут 23, 28 и 30 июля в 9:25. 23 и 30 июля они будут сведены в 11:50, а 28 июля – только в 13:20. На это время центральный участок ЗСД сделают бесплатным.

Сообщалось также, что экскурсионно-прогулочные суда на водных путях города во время проведения мероприятий будут работать по скорректированным маршрутам и без выхода в Неву. С 15 июля в связи с подготовкой мероприятия перекрыты Зимняя канавка и Фонтанка.