«Норманн» арендовал участок в Красногвардейском районе

Компания «Норманн» получила право аренды участка земли 1,7 га в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под строительство жилого объекта.

Земельный участок находится в районе метро «Гражданский проспект», на Муринской дороге, к нему примыкает проспект Маршака и аллея Шварца.

Борис Петрович Бросалин, генеральный директор строительной компании «Норманн»:

– Приобретение данного участка укладывается в план развития нашей компании. Сейчас нам не нужны крупные проекты с большими первоначальными затратами, поэтому мы очень довольны, что получили участок на хороших условиях – аренда на 7 лет, которая позволит не отвлекать значительных средств компании. У нас достаточный земельный банк, до конца года мы рассмотрим приобретение еще одного небольшого участка. Сейчас мы рассматриваем несколько проектов с собственниками земельных участков и готовы развивать направление генподрядных услуг.

Достройка наших объектов остается для нас основным приоритетом. Мы уже давно не брали крупных участков, сосредоточившисьна имеющихся проектах и решении правовых вопросов по ранее приобретенным участкам. Благодаря этому нам удалось поставить рекорд по вводу жилья в 2016 – более 70 тысяч квадратных метров и урегулировать давний вопрос по землям в Коломягах, на которых строится малоэтажный жилой комплекс«Норманндия».

Объект будет находиться на Муринской дороге, которая является прямым выездом на КАД, так что добираться сюда будет значительно проще, чем до самого Мурино. В пешеходной доступности станция метро «Гражданский проспект». Также важным преимуществом для будущих дольщиков будет городская прописка.

Это будет высотный дом«комфорт-класса» жилой площадью около 30 тысяч метров,возводиться он будет по монолитной технологии, на первом этаже разместятся коммерческие помещения.

Мы, как всегда, постараемся предложить самую низкую цену в городе в своем классе.

Пока мы займемся проектированием объекта, а начало строительстваи старт продажпланируем на первую половину 2018 года.

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