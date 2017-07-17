Из-за неурожайного лета россияне стали есть в два раза больше импортных овощей

Россияне стали есть больше импортных продуктов, следует из предварительных данных таможенной статистики за первое полугодие 2017 года.

Так, импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья в июне 2017 года увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего вырос ввоз овощей – в 1,7 раза. Такой резкий рост может объясняться тем, что отечественный урожай в этом году сильно запоздал из-за холодного лета.

Также в Россию поступило больше зерновых культур (на 40,5%), молочных продуктов (на 38,1%), фруктов (на 35,8%), алкогольной и безалкогольной продукции (на 31,7%). Зато ввоз табака по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 4,3%.

Кроме того, россияне стали больше тратить на импортную одежду и обувь, а также парфюмерию и косметику. Закупки этих товаров за рубежом выросли по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза и на 20,6% соответственно. Резкий рост импорта одежды тоже объясняют погодным фактором: люди активнее покупали более теплые, а значит, более дорогие наряды.

От граждан не отставали и предприятия. В июне 2017-го закупки машиностроительной продукции выросли на 41,5% к прошлому году.

В общей сложности импорт из стран дальнего зарубежья увеличился в июне на 31,3%. За все первое полугодие в Россию поступили товары на сумму 89 млрд долларов, что на 27% больше, чем за январь – июнь 2016 года.