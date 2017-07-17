Крышку от люка в Горелово, в который провалился петербуржец, могли сдать в металлолом

Нелегальные сборщики металлолома могли невольно способствовать падению мужчины в канализационный колодец вечером 16 июля в Красносельском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», неподалёку от места происшествия в Горелово есть пункт приема металлолома, куда могла попасть крышка от люка.

Как объяснили «Фонтанке» в Водоканале, на улице Коммунаров, где погиб неизвестный мужчина, пропажа крышек от люков — не редкость. «В связи с этим Водоканал готовит обращение в правоохранительные органы», – добавили в предприятии.

Сотрудники предприятия в тот же вечер, как только на месте закончились следственные мероприятия, закрыли люк новой крышкой.