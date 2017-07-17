Секретный гид "нищеброда"

17.07.2017 13:05

Как в Петербурге купить за 800 рублей плащ от-кутюр в отличном состоянии, пообедать за копейки в богемном месте, найти множество нужных и дешёвых мелочей? Рассказывает и показывает интернет-канал [Фонтанка.Офис].

На приезжих жители культурной столицы производят весьма благообразное впечатление. Интеллигентные, начитанные, хорошо одетые, слегка богемные...Кажется, что такой образ жизни требует огромных трат. Но это не так. Секрет скромного обаяние петербуржца заключается в том, что он просто хорошо знает свой город. Где вкусно и дёшево пообедать в приятном месте,как купить вещь из галереи высокой моды за гроши, ну и так далее...

Не раскрывая явок и паролей, "Фонтанка" решила показать, как можно с толком потратить тысячу рублей: