Похитители торговца яхтами в Петербурге отправятся в колонии строгого режима

За похищение петербургского торговца яхтами шестеро преступников отправятся в колонии строгого режима. Грабежа в их действиях судьи не усмотрели.

Как 17 июля сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга, шестеро мужчин, в том числе бывший курсант ВМедА, были признаны Петербургским гарнизонным военным судом виновными в похищении и вымогательстве, но оправданы (за исключением одного фигуранта) в грабеже.

По версии следствия, Георгий Яремчук, бывший сослуживец потерпевшего бизнесмена Михаила Фартушного, подговорил Магамедали Китиновасова, Юрия Белана, Кирилла Степанова, а также Александра Бувдевского и Эдгара Мягу похитить бизнесмена, чтобы поправить свое финансовое положение.

Компания похитила мужчину осенью 2015 года, когда он возвращался домой. Потерпевшего несколько раз ударили по голове оружием, вывезли в дом в Ленобласти, где продержали три дня. Всё это время бизнесмена били и угрожали изнасиловать. Освободили бедолагу из плена сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Яремчука, который так и не признал себя виновным, приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Белана — к 8 годам, Бувдевского — к 10 годам, Китиновасова — к 12 годам, Мягу — к 8 годам, а Степанова — к 2 годам и 6 месяцам отсидки.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск о взыскании морального вреда в размере 500 000 рублей в пользу потерпевшего, а деньги взыщут с организатора преступления – Георгия Яремчука.