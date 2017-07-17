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17.07.2017 12:58
1 Комментариев

В Петербурге банкротят владельца сети микрозаймов «Деньги будут!»

В Петербурге инициировано банкротство ООО «Деньги будут!», которое контролирует одноименную микрокредитную компанию (ООО МКК «Деньги будут»), до апреля 2017 года действовавшую по всей России.

Соответствующий иск появился на сайте арбитражного суда 14 июля. Инициатором банкротства «Деньги будут!» выступает ООО МКК «Деньги будут!». Причина — задолженность в 11,9 млн рублей. При этом владельцами ООО МКК «Деньги будут!» выступают на 80% банкротящееся юрлицо и на 20% – бизнесмен Андрей Попов. Он же — 100%-ный владелец ООО «Деньги будут!». Также у компаний один и тот же генеральный директор — Игорь Золин.

Формально о приостановке своей деятельности и закрытии офисов сеть уведомила клиентов еще в марте 2017 года. Правда, фирма уверяет, что закрытие региональных офисов по обслуживанию физических лиц и временная приостановка заключения новых договоров потребительских займов с физлицами «связаны исключительно со структурными изменениями в деятельности и оптимизацией бизнес процессов, в результате которых компания предложит существующим и будущим клиентам – физическим лицам новые и уникальные продукты». Об этом говорится в последнем заявлении компании, опубликованном на её сайте.

Связаться с представителями компании не удалось — на звонки отвечает автоответчик, который предлагает по всем вопросам, не касающимся погашения задолженности, приходить в офис компании или писать письма.

Справка:

Зарегистрированная в Северной столице микрокредитная компания «Деньги будут» специализировалась на предоставлении потребительских займов наличными на сроки от 1 до 364 дней и суммы от 1 до 90 тысяч рублей. По итогам 2015 года она считалась 22 крупнейшей микрофинансовой компанией России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Портфель её замов оценивался в 271 млн рублей. Компания работала в 31 городе, от Калининграда, Москвы и Петербурга до Тюмени и Новосибирска.


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комментарии пользователей (1)
Udel
17 июля 2017 г. 13:24
Дык будут деньги? Или нет уже...
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