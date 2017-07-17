Возле Южной ТЭЦ в Петербурге нашли 50 тонн спирта

Склад с незаконной спиртосодержащей жидкостью обнаружили возле Южной ТЭЦ Федеральная служба безопасности и Росалкогольрегулирование. Впервые при таких рейдах сотрудники госструктур наткнулись на профессиональную аппаратуру для измерения качества.

По информации «Фонтанки», около полудня 17 июля оперативники райотела ФСБ по Невскому району совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования по СЗФО посетили промзону в Колпинском районе, граничащую с Южной ТЭЦ. В результате в контейнерах они обнаружили около 50 тонн спиртосодержащей жидкости, предназначенной для незаконного кустарного производства в различных подпольных цехах на территории Петербурга.

Любопытно, что вместе с тарой и спиртом сотрудники нашли и профессиональный спиртометр. Как известно, этим прибором измеряют содержание спирта в жидкости. Последнее говорит, что производители все же волнуются за качество контрафактного товара хотя бы на начальной стадии.