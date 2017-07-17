Велосипеды вместо яхт

Вторую Новую Голландию построят на месте действующего яхт-клуба на Карповке. Любителей водных путешествий теснят велосипедисты.

Когда в створе улицы Чапаева и Рентгена распустится железный цветок, а его лепестки укажут на Ботанический сад, тогда и не станет в Петербурге яхт-клуба «Петроградец», родившегося в эпоху застоя. Каким должен быть пустырь на Петроградской стороне, придумали архитекторы, которые оформляли рукотворный остров Новая Голландия и проектировали ландшафт сада Бенуа.

В концепции агентства «Нескучный сад», подаренной, кстати, городу, унылый промышленный пейзаж пустынный Карповки сменят гуляющие горожане с детьми, начинающие теннисисты, любители фонтанов, бега и просто здорового образа жизни. Такая, в общем, младшая сестра Новой Голландии должна появиться на разделяющем Петроградский и Аптекарский острова рукаве Невы.

«Там будут петь и играть уличные музыканты, районная администрация сможет проводить лекции и концерты. Даже сейчас мимо этой зоны совершают пробежку спортсмены, а, когда будет запущено велодвижение – велодорожка вокруг Петроградской стороны. Рядом Первый мед, студентов привлекают общественные пространства», – рассказывают архитекторы.

В концепции не предусмотрено ни магазинов, ни кафе на набережной, хотя, как говорят в администрации района, летом гуляющие голодными не останутся, на берегу наверняка появятся киоски с хот-догами, кофе и газировкой.

Пешеходную зону предлагают оформить с помощью деревянного настила, гранитной плитки и каучукового покрытия. Над рекой к Ботаническому саду полетят световые бабочки, вдоль дорожек поставят скамейки в форме волн. В оформлении цветника архитекторы хотят использовать преимущественно розовый. Гигантские цветы и бабочку, как символы места, поставят между деревьями.

Эксперты оценивают преображение Карповки в 10-15 млн рублей. При этом чиновники комитета градостроительства и архитектуры подчеркивают, что в центре Петербурга подобных пространств фактически нет, если не считать уже упомянутую Новую Голландию.

«Благоустройство в центре города сильно ограничивают исторические здания. Так, например, Спас-на-Крови не позволяет отойти от строгого оформления набережной канала Грибоедова», – объясняют в Смольном.

Предложенную концепцию еще должен утвердить губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, после чего город объявит конкурс на разработку детального проекта. Предполагается, что это произойдет до конца года.

Пока же пустырь занимает яхт-клуб «Петроградец». На воде стоят 75 катеров, еще какая-то часть на суше. С начала года администрация несколько раз пыталась эвакуировать их с берега, каждый раз владельцы поднимали шум, звонили в полицию. Яхты и поныне там.

Этой битве много лет. В 2005 году у яхт-клуба закончилась аренда, и продлить ее не получилось. Пять лет назад новый арендатор предложил «Петроградцу» выкупить договор, но тоже не сложилось. «Платить городу мы прекратили в 2014 году, с людей деньги собираем символические. Мы благоустраиваем территорию, вывозим мусор, организовываем туалет. Выселяют же нас традиционно каждые два-три года», – говорит глава «Петроградца» Павел Мартынов.

В районной администрации говорят, что хоть велосипедисты и стали катализатором активного выселения яхтсменов, лютовать никто не намерен. Часть судов смогут остаться в акватории на обновленной набережной, а зимнюю стоянку предлагают перенести к Лопухинскому саду.

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»