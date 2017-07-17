Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций военно-морского парада

Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций Главного военно-морского парада и самого мероприятия – 23, 28 и 30 июля. Чиновники просят автомобилистов пересаживаться в эти дни на метро.

Мосты разведут в 9 час. 25 мин. 23 и 30 июля, они будут сведены в 11.50, а 28 июля – в 13.20 мск.

О планах городского правительства рассказали журналистам представители центра транспортного планирования на пресс-конференции 17 июля. Ранее стало известно о том, что Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты будут разводиться одновременно в дни репетиций парада и непосредственно 30 июля, когда он пройдет.

Смольный просит жителей южных районов пользоваться КАД, а в целом автомобилистов – сделать выбор в пользу метро, так как возможности Большеохтинского и моста Александра Невского ограничены.