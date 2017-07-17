Аккредитованы корпуса 5 и 6 ЖК «Приневский»

Корпуса 5 и 6 ЖК «Приневский» получили аккредитацию Газпромбанка. Кредит предоставляет по ставке от 9,5% на срок до 25 лет.

С июля 2017 года покупатели квартир в корпусах 5 и 6 ЖК «Приневский» смогут приобрести недвижимость с помощью ипотечного кредита от «Газпромбанк» (Акционерное общество). Средства доступны в объеме от 500 тыс. руб. до 45 млн руб. Ставка по кредиту начинается от 9,5% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости квартиры. Заемщикам, предоставившим сертификат на право получения материнского капитала, первоначальный взнос может быть снижен до 5%.

Пятый корпус ЖК «Приневский» рассчитан на 836 квартир. Общая площадь здания – 52 тыс. кв. м. Рядом с ним предусмотрен 6-этажный наземный паркинг на 204 машиноместа. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2017 года.

Шестой корпус рассчитан на 1210 квартир и имеет площадь 65,6 тыс. кв. м. Для удобства автомобилистов к дому будет пристроен многоярусный паркинг на 286 машиномест. Срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2018 года.

В каждом корпусе предусмотрены встроенные коммерческие помещения. В них разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

ЖК «Приневский» — проект комплексного освоения территорий, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части исторически сложившегося Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника, сформированы прогулочные дорожки. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

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