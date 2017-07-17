Как управлять страной, чтобы не стать жертвой заговора

17.07.2017 14:03

255 лет назад в Ропше под Петербургом гвардейцы убили императора Петра III. По официальной версии причиной смерти стал приступ геморроидальных колик, усилившихся от продолжительного употребления алкоголя. Об этой темной истории вспоминает штатный архивариус [Фонтанки.Офис] Константин Ранкс.

17 июля. Считается, что в этот день 255 лет назад, а именно в 1762 году, в Ропше гвардейцы убили императора Петра III. На престол взошла его жена, Екатерина II, позже прозванная «Великой».

Петр был внуком Петра I и одновременно — внучатым племянником шведского короля Карла XII. Воспитывали его в Германии, говорить он мог толком только по-немецки, и вообще испытывал отвращение от того, что ему пришлось стать наследником престола совершенно чуждой ему страны, которую он не знал и не любил.

Его привезли в Россию, когда ему было всего 13 лет. Он еще не хотел заниматься государственными делами и увлекался игрой в солдатики. Потом ему разрешили выписать отряд настоящих голштинских солдат, и он с ними продолжил свои военные игры. А его супруга, тоже немка, получившая по православному крещению имя Екатерина Алексеевна, зубрила русский язык и старательно изучала нравы своей новой родины.

Петр III не был страстным человеком, и вообще манкировал своими супружескими обязанностями, но жене доверял и часто просил у нее совета. Постепенно у него стало формироваться собственное представление о том, что есть благо для России, и видел он его в перекраивании страны на немецкий манер.

Его супруга при этом понимала, что огромная страна обладает огромной инерцией, и мгновенно изменить ход ее жизни если и можно — то лишь ломая ей хребет. Судя по всему, она считала, что и с тем, что есть, можно войти в историю. А фантазии Петра III были слишком далеки от реальной жизни...

Государственный переворот случился после 186 дней пребывания Петра III на троне. Он успел сделать очень многое за полгода — и сейчас, по прошествии столетий видно, что не всё было глупым и смешным. Он отменил жестокие наказания крестьян, прекратил преследования староверов, подготовил манифест «О вольности дворянской». Однако, чем больше он старался сделать блага, тем больше наживал врагов. А его внешнеполитическая любовь к императору Фридриху сделала его имя ненавистным среди офицерства.

Как он умер достоверно неизвестно. Официально — от кровотечения при геморрое, осложненного систематическим пьянством. Согласно легендам — был убит фаворитами Екатерины. Но практически сразу после его смерти пошли рассказы, что он просто сбежал и скрывается от вероломной супруги, но однажды вернется и освободит крестьян, и будет править по справедливости.

Считается, что было более сорока самозванцев, которые объявляли себя пропавшим царем. Самый знаменитый в России — это Емельян Пугачёв. Но более всего повезло черногорскому собрату, который взошел на трон этой маленькой страны, признав себя Петром III, но правившим под именем Стефан Малый.

Мораль этой истории проста — управляя, нужно понимать сильные и слабые стороны тех, кем управляешь, и серьезно относиться даже к их слабостям и глупым заблуждениям.

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