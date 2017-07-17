В Петербурге для репетиции парада ВМФ днём 28 июля разведут четыре моста в центре

Все переправы через Неву от Финского залива до Большеохтинского моста (его перекрытие не затронет) закроют для автомобилистов утром в пятницу, 28 июля. Дневной развод мостов связан с репетицией морского парада в честь Дня ВМФ.

О подготовке и проведении в Петербурге Дня ВМФ журналистам 17 июля рассказали на специальном брифинге. По словам представителей организационного штаба, Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты разведут сразу на четыре часа – с 09:25 до 13:20. При этом перекрыты для движения транспорта будут Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, все набережные от Благовещенского моста до Литейного в Центральном районе и от 9-й линии до Стрелки на Васильевском острове, включая Биржевой мост в сторону проспекта Добролюбова.

Кроме того, для прохода кораблей мосты через Большую Неву 18 и 21 июля будут сводить позже обычного – только в 6:20 утра. 19 июля раньше обычного на 40 минут разведут Благовещенский мост – 00:45, уже в половину первого ночи разведут Дворцовый.

23 июля с 09:25 на два с половиной часа также будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты и закрыты набережные.

Рассказывая на брифинге об ограничениях, вице-губернатор Александр Говорунов назвал их «некими транспортными неудобствами».

Напомним, 30 июля в Петербурге и Кронштадте с размахом отпразднуют День Военно-Морского флота. В нем примут участие корабли Северного. Балтийского и Черноморского флотов, а также морская авиация Тихоокеанского флота. Как ранее писала «Фонтанка», с 15 июля в связи с подготовкой мероприятия перекрыты Зимняя канавка и Фонтанка.