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17.07.2017 12:04
5 Комментариев

В Петербурге для репетиции парада ВМФ днём 28 июля разведут четыре моста в центре

Все переправы через Неву от Финского залива до Большеохтинского моста (его перекрытие не затронет) закроют для автомобилистов утром в пятницу, 28 июля. Дневной развод мостов связан с репетицией морского парада в честь Дня ВМФ.

О подготовке и проведении в Петербурге Дня ВМФ журналистам 17 июля рассказали на специальном брифинге. По словам представителей организационного штаба, Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты разведут сразу на четыре часа – с 09:25 до 13:20. При этом перекрыты для движения транспорта будут Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, все набережные от Благовещенского моста до Литейного в Центральном районе и от 9-й линии до Стрелки на Васильевском острове, включая Биржевой мост в сторону проспекта Добролюбова.

Кроме того, для прохода кораблей мосты через Большую Неву 18 и 21 июля будут сводить позже обычного – только в 6:20 утра. 19 июля раньше обычного на 40 минут разведут Благовещенский мост  – 00:45, уже в половину первого ночи разведут Дворцовый.

23 июля с 09:25 на два с половиной часа также будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты и закрыты набережные.

Рассказывая на брифинге об ограничениях, вице-губернатор Александр Говорунов назвал их «некими транспортными неудобствами».

Напомним, 30 июля в Петербурге и Кронштадте с размахом отпразднуют День Военно-Морского флота. В нем примут участие корабли Северного. Балтийского и Черноморского флотов, а также морская авиация Тихоокеанского флота. Как ранее писала «Фонтанка», с 15 июля в связи с подготовкой мероприятия перекрыты Зимняя канавка и Фонтанка.


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комментарии пользователей (5)
***
17 июля 2017 г. 12:53
В пятницу? Годно.
Buka
17 июля 2017 г. 12:49
и так лета нет, так еще пришла полная белая лисичка!
Redhare
17 июля 2017 г. 12:43
Молодцы!!! И не сводить мосты 2 недели!!!
ТеКС
17 июля 2017 г. 12:35
Ура!)))Давайте разведем все...)))
ptr78
17 июля 2017 г. 12:14
Совсем с ума посходили?
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