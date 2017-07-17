Бывалый преступник попался на разбитых машинах в Петербурге

Сигнал о хулиганах, уродующих машины, поступил в полицию с Гражданского проспекта. Как стало известно 17 июля, звонившие рассказали о двоих мужчинах. Младшего, 20-летнего, задержали сотрудники ОВО. Старшего, мужчину 28 лет, – инспекторы ГИБДД.

На поимку преступников ушло буквально несколько минут. А при проверке полицейских ждал сюрприз – тот, что постарше, оказался трижды судимым и находился в розыске с февраля 2017 года.

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