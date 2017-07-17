На подходе к колонии в Обухово задержали метателя наркотиков

Колонию во Фрунзенском районе Петербурга забросали наркотиками, алкоголем и мобильниками. На очередном подходе задержан житель Новгородчины.

Как стало известно "Фонтанке", в двенадцатом часу дня 15 июля в запретной зоне исправительной колонии №6 в Грузовом проезде оперативники УФСИН нашли четыре пластиковые пол-литровые бутылки, обмотанные скотчем. Внутри, судя по цвету и запаху, был коньяк.

А накануне около двенадцати ночи под забором колонии был задержан 28-летний уроженец города Боровичи Новгородской области. В момент встречи с оперативниками парень пытался перебросить на территорию пять свертков. В каждом нашлось по два мобильника, а в одном из них почти 10 граммов тяжелого наркотика.