Курды уверяют, что лидер террористов аль-Багдади жив

Один из руководителей разведки курдского ополчения Лахур Талабани заявил, что лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив с вероятностью в 99%.

Как 17 июня пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, Лахур Талабани заявил о том, что аль-Багдади в данный момент находится к югу от Ракки, где скрылся после сообщений о собственной смерти.

Он также предупредил, что после поражения "боевики ИГ будут напоминать «Аль-Каиду» на стероидах».

"Фонтанка" писала накануне о том, что власти Ирака считают живым лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил директор службы разведки и контртеррористических операций в иракском МВД Абу Али Басри.

Напомним, 16 июня Минобороны России заявило, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. А иранское агентство IRIB на своем сайте 29 июня опубликовало фотографии, как утверждается, убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади и его прижизненные фотографии, подтверждая гибель аль-Багдади в Сирии.

Интересно, что те же самые фото публиковались в прессе в ноябре 2014 года (тогда предполагалось, что он убит курдами), а затем в октябре 2015 года, когда гибель аль-Багдади приписывали либо иракским ВВС, либо российской Каспийской флотилии.