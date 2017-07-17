В Пулково нашли радиоактивную бандероль

Почтовое отправление, на котором сработала система радиационного контроля, Пулковская таможня не пропустила за границу. С начала лета это уже вторая радиоактивная бандероль, обнаруженная в аэропорту Петербурга.

Как 17 июля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, система радиационного контроля «Янтарь-1П» затрубила тревогу 9 июля во время обработки международных отправлений почтового обмена «Санкт-Петербург – Пулково».

Проверка выявила, что уровень гамма-излучения бандероли превышает естественный фон в 40 раз. Её отправили на более тщательное изучение в Центр гигиены и эпидемиологии. Его специалисты зафиксировали максимальный уровень гамма-излучения на поверхности изъятого почтового отправления в 4,2 мкЗв/час (при безопасном фоне в 0,2 мкЗв/час. – Прим. ред.).

Сотрудники Центра решили, что товар подлежит изъятию и должен быть утилизирован (захоронен) в целях обеспечения радиационной безопасности.

Как отмечают в СЗТУ, с начала лета это уже вторая бандероль, на которой срабатывает система «Янтарь». Обе были отправлены из Челябинска. Одна из них должна была отправиться в Германию, вторая – в Австрию. В обеих оказались авиационные часы-хронографы АХЧ, которые массово выпускались в середине прошлого века советской промышленностью. На стрелки и цифры приборов наносился световой состав постоянного действия на основе радиоактивных солей радия-226. Именно поэтому они «фонят» и вызывают срабатывание систем радиационного контроля.