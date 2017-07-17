Двух экс-акционеров «Таврического» приговорили за невозвратный кредит в 300 миллионов

Двое бывших акционеров банка «Таврический» признаны виновными в мошенничестве со средствами финансового учреждения. Один отделался условным сроком, второй отправился в колонию.

Как 17 июля сообщает пресс-служба городского суда Петербурга, Смольнинский районный суд приговорил Сергея Михина к году и месяцу условно, а его «коллегу» Дени Тимаева к такому же сроку, но в колонии общего режима.

Гособвинение смогло доказать, что более трех лет назад они взяли кредит в 301 миллион 700 тысяч рублей у «Таврического», причем заранее зная, что возвращать его не будут. Средства перекидывали по цепочке по счетам разных организаций, а потом были обналичены и использованы на личные нужны.

Суд посчитал доказанным мошенничество в особо крупном размере.