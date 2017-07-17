Путин объявил благодарность главе РЖД

Президент России Владимир Путин объявил благодарность президенту РЖД Олегу Белозерову, сообщается 17 июля на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается,что благодарность Белозерову была объявлена «за вклад в осуществление проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца».

Ранее российские СМИ сообщали о том, что пассажироперевозки РЖД выросли на 10% с начала 2017 года.

Олег Белозеров возглавил РЖД в августе 2015 года. Чиновник учился и вырос в Ленинграде, а в 1998 году Олег Белозеров ушел работать в «Ленэнерго», где сначала был замом коммерческого директора по топливу, а потом – коммерческим директором. В середине 2004 года Олег Белозеров стал заместителем руководителя Федерального дорожного агентства, а в конце того же года возглавил его. Позже стал замминистра транспорта России. Как писала "Фонтанка", его имя нередко упоминается в связи с бизнесом Аркадия и Бориса Ротенбергов.