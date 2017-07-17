«Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» вышли в Петербург

Атомные крейсеры «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» Северного флота начали переход для участия в Главном военно-морском параде в Петербурге. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» — вышли из Североморска в Баренцево море.

Корабли Северного флота начали переход на Балтику для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Заблаговременно до выхода экипажи крейсеров выполнили полный цикл базовой подготовки и отработали курсовые задачи по плану боевой подготовки в море.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примут участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1-го ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Кроме кораблей в параде будут задействованы 28 экипажей самолётов и вертолётов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.