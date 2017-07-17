Группа «Эталон» объявила результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2017 г., на основе управленческой отчетности Компании.

За этот период продажи недвижимости выросли на 22% до 122 тыс. кв. м, с общей стоимостью заключенных договоров 11 346 млн рублей. Количество заключенных контрактов увеличилось на 23% по сравнению cо 2 кварталом 2016 г. до 2 321. Поступления денежных средств составили 9 283 млн руб. Средняя цена квадратного метра выросла на 3% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. до 92 676 рублей. Средний первый платеж увеличился на 5 процентных пунктов: с 74% в первом квартале до 79% во втором квартале.

За 1 полугодие 2017 г. было введено в эксплуатацию 108 тыс. кв. м площадей, что на 15% выше показателя за аналогичный период 2016 г. Покупателям передано 191 тыс. кв. м, на 48% больше, чем годом ранее. Продажи недвижимости составили 21 594 млн руб. и 236 073 кв. м. Количество заключенных контрактов достигло 4 403. Поступления денежных средств составили 18 997 млн руб.. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2017 года равнялся 9,5 млрд рублей.

Президент и Генеральный директор Группы «Эталон» г-н Вячеслав Заренков: «Я доволен результатами Группы «Эталон» в первом полугодии 2017 года. Благодаря хорошей динамике продаж, в особенности во втором квартале года, результаты за шесть месяцев 2017 года сравнимы с рекордными показателями первого полугодия 2016 года. Помесячная динамика продаж в апреле-июне 2017 года подтверждает, что мы уверенно движемся к достижению целевых показателей 2017 года.

Запуск новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге способствовал значительному росту продаж во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом, и мы ожидаем дальнейшего ускорения продаж, поскольку большинство наших новых запусков состоятся во втором полугодии, в том числе ЖК «Серебряный фонтан» – наш первый проект бизнес-класса в Москве».

Справка о ГК «Эталон»

