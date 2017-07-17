«Группа ЛСР» построила в Ленинградской области детский сад

Компания построила и ввела в эксплуатацию детский сад во Всеволожске Ленинградской области.

Строительство детского сада велось в рамках Постановления Правительства Ленинградской области № 383 «О мерах по ликвидации очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения в 2014-2015 годах».

Детский сад вмещает 190 детей и рассчитан на 8 возрастных групп, для каждой из которых предусмотрены игровое помещение, отдельная спальня и столовая. Для прогулок малышей созданы благоустроенные детские площадки для каждой группы, разделенные между собой живой садовой изгородью. Для малоподвижных групп населения здание оборудовано специальными пандусами.

Объект укомплектован согласно требованиям СанПиН и обеспечен всеми необходимыми условиями для воспитания детей в благоприятной среде: современной мебелью, оборудованием, залами для спортивных игр и занятий музыкой, комнатами для творчества, медицинскими кабинетами, спортивным, игровым и учебно-развивающим инвентарем.

«Группа ЛСР»

Здание возведено по типовому проекту, разработанному специалистами «Группы ЛСР», и построено из ЖБИ собственного производства компании с использованием энергоэффективной бесшовной технологии отделки фасадов. Красочное оформление детского сада было создано на основе работ победителей международного Конкурса на лучшее цветовое решение фасадов зданий детских образовательных организаций, планируемых к размещению на территории Ленинградской области. Конкурс проводился по инициативе «Группы ЛСР», его организатором выступал Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Всего было подано 62 заявки из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Саратова, Калининграда, Симферополя, Риги, Милана. В результате, победили две работы, на основе которых компанией разработаны два варианта оформления садиков – на 155/190 и 220 мест.

В 2014-2016 гг. «Группа ЛСР» построила и передала в собственность администрации Муниципальных образований Ленинградской области 18 детских садов общей вместимостью на 3180 мест. В первом квартале 2017 года передан детский сад на 190 мест во Всеволожске.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»