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17.07.2017 10:45

Мертвого мужчину в одних трусах достали из люка в Горелово

Тело мужчины достали из люка в Красносельском районе Петербурга утром 17 июля. Из одежды на умершем были только трусы и рубашка.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию позвонил очевидец и сказал, что в канализационном люке напротив дома 118 по улице Коммунаров лежит мертвый мужчина. Сотрудники МЧС достали погибшего из канализации, внешних признаков насильственной смерти на его теле не нашли.

На вид мужчине было около 50 лет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его гибели.

 

 


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