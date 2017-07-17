Оптовые похитители дизельного топлива в Петербурге получили условные сроки

Директор и менеджер двух транспортных компаний признаны виновными в хищения дизтоплива на полмиллиона. Возместив часть ущерба, они отделались условными сроками.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, Московский районный суд приговорил директора транспортной компании и его коллегу — менеджера другой транспортной компании — за мошенничество и пособничество в мошенничестве. Злоумышленники получили, соответственно, три и один год условно. В суде обвинению удалось доказать, что женщина-менеджер предложила высокопоставленному коллеге схему. У фирмы ее подельника был договор с сетью заправок «Лукойл». Используя данные этого соглашения, женщина получила доступ в личный кабинет на портале сети и подключила топливную карту, принадлежащую фирме соучастника, к партнерской программе. Однако заправка по карте осуществлялась автомобилем, принадлежащим ее компании.

Таким образом, по версии следствия, за полгода (с декабря 2014 года) пара похитила 16 437,47 л дизельного топлива на общую сумму более 560 тысяч рублей.