Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам
Более 95 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге. Об этом журналистам 17 июля заявил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
"Думали, что будет спад. Но нет. Расслабляться рано", – отметил владыка.
По его словам, максимальное время ожидания – 3 часа 20 минут. На пике в очереди стоят одновременно 8 – 10 тысяч паломников. Тех, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную – таковых уже набралось 9 тысяч человек.
По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам.
"Петербург не ощущает дискомфорта. Если бы не занимались организацией, то очередь могла вырасти до Невского проспекта", – добавил он.
Справка:
Мощи святителя Николая доставили из Москвы в Петербург утром 13 июля. Для удобства верующих в Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставили порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой.
Прибытие святыни изменило схему движения транспорта в районе обители. Полностью закрыт Чернорецкий переулок. Ограничения введены на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.
Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» открыт для входа пассажиров с 05:32 до 00:23 на все две недели.
Святой Николай Чудотворец (Никола Угодник, также святитель Николай — архиепископ Мир Ликийских) - один из самых почитаемых святых в христианском мире. Ему молятся представители не только православной, но и католической и других церквей.