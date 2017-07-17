Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам

Еще
15:02 17.07.2017
Пришлите свою новость!
14:53
Милонов и Емельяненко опровергли свое участие в фильме «Ложь Матильды»
14:51
За попытку купить у психиатра справку для получения прав россиянке дали 3 года условно
14:42
У Камчатки случилось землетрясение
14:36
Петербургский ЖКС заставили заплатить миллионный долг за тепло
14:26
АВТОВАЗ может сократить более восьми тысяч сотрудников
14:19
Россия взяла пять медалей на чемпионате мира по болотному футболу в Финляндии
14:11
Во вторник в Петербурге ждут дождь с грозой
14:07
Экс-тренер "Челси": Манчини подписали, чтобы он вернул «Зениту» титулы
14:03
Как управлять страной, чтобы не стать жертвой заговора
14:01
Зенитчики устроили стрельбы на Новосибирских островах
13:53
Общественный транспорт поменяет маршруты из-за военно-морского парада на Неве
13:50
МИД: Посольство РФ в Дамаске пытались обстрелять
13:43
Песков не нашел «из ряда вон выходящего» в интервью Кадырова телеканалу HBO
13:37
Ливень превратил Испытателей в реку, но аварийные службы справились
13:20
Из-за неурожайного лета россияне стали есть в два раза больше импортных овощей
13:11
Возле Южной ТЭЦ в Петербурге нашли 50 тонн спирта
13:09
Крышку от люка в Горелово, в который провалился петербуржец, могли сдать в металлолом
13:05
Секретный гид "нищеброда"
13:03
Похитители торговца яхтами в Петербурге отправятся в колонии строгого режима
12:58
В Петербурге банкротят владельца сети микрозаймов «Деньги будут!»
12:48
Турция запретила въезд 4 тысячам россиян из-за подозрений в связях с террористами
12:40
Центральный участок ЗСД сделают бесплатным на время репетиций военно-морского парада
12:22
В Петербурге средний чек по ипотеке растет на 60-70 тыс. рублей в месяц
12:07
В Пулково нашли радиоактивную бандероль
12:04
В Петербурге для репетиции парада ВМФ днём 28 июля разведут четыре моста в центре
11:57
Бывалый преступник попался на разбитых машинах в Петербурге
11:51
На подходе к колонии в Обухово задержали метателя наркотиков
11:46
Курды уверяют, что лидер террористов аль-Багдади жив
11:41
Финскую визу сделают за три недели
11:38
Двух экс-акционеров «Таврического» приговорили за невозвратный кредит в 300 миллионов
11:23
Путин объявил благодарность главе РЖД
11:15
«Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» вышли в Петербург
10:51
В Отрадном охота на раков закончилась исчезновением петербуржца
10:45
Мертвого мужчину в одних трусах достали из люка в Горелово
10:40
Оптовые похитители дизельного топлива в Петербурге получили условные сроки
10:34
Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам
10:25
АФК «Система» объявила технический дефолт
10:19
В Петербурге 170 несовершеннолетних сделали аборт, 177 — родили
10:08
В Госдуме предложили ограничить ТВ-рекламу по воскресеньям
09:57
Чужой поворот налево стал роковым для байкера в Петербурге
09:49
Стая птиц вывела из строя самолет в Крыму
09:41
Трое жителей Узбекистана погибли, спасая сотовый телефон из выгребной ямы
09:33
Яхта "Бриз" разведет Ладожский мост
09:25
Мнимые полицейские из Невского района лишили пенсионеров миллиона
09:16
СМИ: Кремль не может найти образ будущего для избирательной кампании Путина
09:07
Видеоблогеры попросили Госдуму исключить Соколовского из списка причастных к терроризму
08:56
В России утвердили изменения в ПДД
08:47
Петербуржец напал на школьницу, заманив ее в гости
08:39
Незнакомец в чёрном подстрелил мужчину на Учительской
08:31
Опрос: Рейтинг Навального не вырос после акций 12 июня
08:21
В Белом доме хотят «что-то взамен» арестованной дипсобственности РФ
08:13
СМИ: На Кубани судья устроила свадьбу дочери за $2 млн
08:05
СМИ: Американский беспилотник совершил разведывательный полет в Донбассе
01:11
В Петербурге представят бесконечную историю «Короля и Шута»
16/07
ФСБ Петербурга увидела умышленное неисполнение договора на 370 млн при строительстве ЗСД
16/07
Удар молнии отправил мужчину в больницу в Ленобласти
16/07
По дороге в Каменку на Bla-bla-car пропал будущий разведчик из Вологды
16/07
Россиянка победила в прыжках в высоту на международном турнире в Италии
16/07
Новый Доктор Кто – женщина
16/07
Мужская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы
16/07
СМИ рассказали о том, что Финляндия готовится к войне с Россией
16/07
Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу
16/07
Трамп усомнился в достоверности опроса о своем рекордно низком рейтинге
16/07
Школьник-бродяга и знаток боевых искусств из Лаголово найден в Петербурге
16/07
«Динамо» одержало победу в петербургском футбольном дерби
16/07
Делом об избиении полицейскими человека в Подмосковье занялся СК
16/07
В Петербурге ждут умеренно летний понедельник
16/07
За убийство девушки из-за норковых шуб и золота в Петербурге арестован уголовник из Перми
16/07
Боец-любитель MMA умер после боя
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
17.07.2017 10:34
5 Комментариев

Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам

Более 95 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге. Об этом журналистам 17 июля заявил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

"Думали, что будет спад. Но нет. Расслабляться рано", – отметил владыка.

По его словам, максимальное время ожидания – 3 часа 20 минут. На пике в очереди стоят одновременно 8 – 10 тысяч паломников. Тех, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную – таковых уже набралось 9 тысяч человек.

По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам.

"Петербург не ощущает дискомфорта. Если бы не занимались организацией, то очередь могла вырасти до Невского проспекта", – добавил он.

Справка:

Мощи святителя Николая доставили из Москвы в Петербург утром 13 июля. Для удобства верующих в Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставили порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой.

Прибытие святыни изменило схему движения транспорта в районе обители. Полностью закрыт Чернорецкий переулок. Ограничения введены на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.

Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» открыт для входа пассажиров с 05:32 до 00:23 на все две недели.

Святой Николай Чудотворец (Никола Угодник, также святитель Николай — архиепископ Мир Ликийских) - один из самых почитаемых святых в христианском мире. Ему молятся представители не только православной, но и католической и других церквей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (5)
Buka
17 июля 2017 г. 13:18
rybalka: всегда интересовала — а эти люди все не работают?
rybalka
17 июля 2017 г. 13:14
Для любителей статистики и рубрики "В мире интересных чисел" )) http://nikola2017.moseparh.ru/2017/07/17/aktualnaya-informaciyao-chisle-palomnikov-posetivshix-moshhi-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca/
Cyr
17 июля 2017 г. 11:58
Гастроли расчлененки в нарядной коробочке пока проходят без особого успеха, нужно больше рекламы. Все это количество так называемых верующих, согласно данным РПЦ, смело можно разделить на коэффициент Пи.
alexpv
17 июля 2017 г. 11:30
На работе совсем швах, зарплаты нет, все стоит, денег даже занять ни у кого...Может тоже пойти в очереди постоять, может полегчает, как думаете??
Udel
17 июля 2017 г. 11:05
25 тыс чел в сутки? Поменьше, чем в МСК...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01

TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017

Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43

Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Во вторник в Петербурге ждут дождь с грозой
Общественный транспорт поменяет маршруты из-за военно-морского парада на Неве
В Петербурге для репетиции парада ВМФ днём 28 июля разведут четыре моста в центре
Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам
Борт МЧС доставил женщину на лечение в Петербург
В Петербурге ждут умеренно летний понедельник
«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек
Петербургские дворы перехитрили желающих объехать ремонт на Лесном
Где в Петербурге пробки выходного дня
Корабли Балтфлота вошли в Неву
Хипстеры узнали первыми: «VK fest» показал новинки космоса и VR
Обитаемый Петровский
Хипстеры заходят в Гавань
И чтобы никто не ушёл обиженным
«Фонтанка-SUP - 2017»: Улыбаемся и машем – веслом!
Автомобилисты Петербурга не заметили велодорожек
На Интендантские склады попросят больше денег и времени
Фестиваль «Фонтанка-SUP»: Петербург, вот весло!
Почем любовь и верность
За рынки возьмутся с креативом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как управлять страной, чтобы не стать жертвой заговора

Секретный гид "нищеброда"

Возле Южной ТЭЦ в Петербурге нашли 50 тонн спирта

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.