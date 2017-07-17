Число паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приблизилось к 100 тысячам

Более 95 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге. Об этом журналистам 17 июля заявил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

"Думали, что будет спад. Но нет. Расслабляться рано", – отметил владыка.

По его словам, максимальное время ожидания – 3 часа 20 минут. На пике в очереди стоят одновременно 8 – 10 тысяч паломников. Тех, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную – таковых уже набралось 9 тысяч человек.

По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам.

"Петербург не ощущает дискомфорта. Если бы не занимались организацией, то очередь могла вырасти до Невского проспекта", – добавил он.