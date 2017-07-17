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17.07.2017 10:25
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АФК «Система» объявила технический дефолт

Акционерная финансовая корпорация «Система» объявила о техническом дефолте, который наступил 17 июля. В компании уверяют, что мера носит формальный характер и связана с арестом активов, который делает невозможным выполнение кредитным обязательств.

Принадлежащие корпорации акции МТС, «Медси» и БЭСК арестовал Арбитражный суд Башкортостана. Истцами по делу о взыскании 170 миллиардов рублей убытков, якобы понесенных в связи с реорганизацией компании «Башнефть», контрольным пакетом акций которого владела «Система», выступают «Роснефть», сама «Башнефть» и правительство Башкортостана. Нефтяные компании подали иски к «Системе» в мае текущего года. АФК «Система» подала апелляционную жалобу на арест активов и планирует в дальнейшем выполнять финансово-кредитные обязательства в полном объеме, поскольку имеет для этого все возможности.

До декабря 2014 года более 70 процентов акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система», но были возвращены в собственность государства по решению суда, установившего нарушения при приватизации. В октябре 2016 половину акций за 329 миллиардов выкупила «Роснефть» в рамках новой приватизации.

 


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