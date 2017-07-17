Чужой поворот налево стал роковым для байкера в Петербурге

Байкер скончался в больнице после встречи с невнимательным водителем в Приморском районе. Как стало известно 17 июля, мужчина, которому не было и 30 лет, скончался через несколько часов после ДТП.

Сама авария произошла воскресной ночью, 16-го числа. «Ямаха» ехала по Торфяной дороге, когда наперерез выехал «Киа» – водитель проигнорировал знак, предписывавший движение прямо. Травмы байкера оказались смертельными.

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