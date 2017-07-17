Стая птиц вывела из строя самолет в Крыму

В аэропорту Симферополя приземлившийся самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей птиц. Экипаж и пассажиры не пострадали, однако самому борту нанесен серьезный урон.

Инцидент на рейсе Кемерово – Симферополь произошел вечером 16 июля. У самолета, который затем должен был лететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать. Задержка составила 12 часов.

«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», – цитирует пресс-службу «Уральских авиалиний» НТВ.

Авиаперевозчик обещает, что ситуация придет в норму к середине дня. В настоящее время задерживается один рейс «Уральских авиалиний» на вылет и три на прилет.