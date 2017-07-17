Трое жителей Узбекистана погибли, спасая сотовый телефон из выгребной ямы

На востоке Узбекистана трое мужчин погибли, доставая из выгребной ямы туалета частного дома сотовый телефон.

Как сообщили представители МЧС республики, жительница Янгикурганского района Наманганской области попросила двух местных жителей достать сотовый телефон, который упал в выгребную яму туалета. После спуска мужчины потеряли сознание и не смогли подняться обратно. Прибывший по вызову врач также потерял сознание, спустившись в яму.

«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», — цитирует спасателей «Газета.ру».

Отмечается, что причиной воздуха стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе.