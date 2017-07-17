Мнимые полицейские из Невского района лишили пенсионеров миллиона

В уголовном деле задержанных в конце февраля этого года за мошенничество жителей Петербурга прибавились эпизоды. Как считает следствие, подозреваемые под видом полицейских два месяца обирали пенсионеров в Невском районе.

Как стало известно «Фонтанке», к 17 июля подозреваемым вменяют девять визитов к пенсионеркам, в результате которых те лишились практически миллиона рублей.

«Обход» одиноких пожилых женщин злоумышленники начли с декабря 2016 года. Действовали по следующей схеме: первый звонил в квартиру по телефону, он сообщал, что в подъезде потерпевшей проводятся оперативно-разыскные мероприятия, и вскоре к ней заглянет «оперативник». И тот действительно приходил. Под разными предлогами (например, в доме торгуют наркотиками, и надо переписать номера всех хранящихся в квартире купюр) просил женщин принести свои сбережения. Пока потерпевшие мыли руки после снятия отпечатков пальцев, деньги исчезали.

Особенно активно злоумышленники орудовали в январе текущего года, на это время пришлись и самые крупные суммы добычи. Так у 83-летней жительницы Товарищеского проспекта похитили сразу 305 тысяч рублей. Последний эпизод приходится на 3 февраля, после чего 26 и 31-летний мужчины были задержаны.

Сейчас оба находятся под стражей. Расследование продолжается.