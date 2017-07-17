СМИ: Кремль не может найти образ будущего для избирательной кампании Путина

В Кремле пока не получается придумать образ будущего, который Владимир Путин сможет использовать в кампании к президентским выборам в 2018 году.

Об этом 17 июля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, работа над разработкой идет «бурно» и «сложно», прошло более десятка совещаний. Бывший чиновник сообщил изданию, что у темы уже сменилось несколько кураторов — сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, затем директор Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого сменил директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

«Образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше», — заявил близкий к администрации источник. По его словам, сейчас Ослон проводит социологические исследования по этой теме. Уже найден новый куратор, но группа заседает отдельно, не на общих собраниях.

«Говорить, что есть одно ответственное за смыслы лицо, я бы не стал», — сообщил другой близкий к администрации источник. Он отметил, что за кампанию в целом отвечает первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. Сейчас образом будущего занимается около десяти разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф.

«Все программы несут Кириенко, а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну», — заявил источник.

Бывший федеральный чиновник отмечает, что образ будущего — это главная идеологема кампании, объясняющая цель политики нового срока для разных социальных групп.

«Теперь появилась триада "справедливость, уважение, доверие", описывающая некоторые ценностные принципы развития. Но она не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать», — заявил он. Близкий к администрации человек сообщает, что «цепляться за эту триаду не будут, просто Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться».

По словам одного источника, близкого к администрации, образ будущего будет готов к концу сентября. Другой отмечает, что тему разработают к началу кампании в декабре.

Ранее источник РБК сообщил, что в Кремле считают самовыдвижение приоритетным для Владимира Путина сценарием. Напомним, Путин шел на выборы в качестве самовыдвиженца в 2000 и 2004 годах, а в 2011 году он выдвигался от «Единой России». Сам глава государства считает преждевременным говорить о кандидатах на предстоящих в следующем году президентских выборах.