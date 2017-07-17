Видеоблогеры попросили Госдуму исключить Соколовского из списка причастных к терроризму

Видеоблогеры обратились к Госдуме с требованием исключить блогера Руслана Соколовского, осужденного на условный срок за оскорбление чувств верующих, из списка причастных к терроризму и экстремизму.

Видеообращение опубликовано 16 июля на YouTube-канале Данилы Поперечного.

Кроме того, блогеры потребовали внести изменения в статью 282 УК РФ — об экстремизме. По словам Поперечного, она написана «настолько размыто, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран».

За исключение Соколовского из списка причастных к терроризму и экстремизму высказались такие блогеры, как Николай Соболев, Ильдар Хабибуллин, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец и Эльдар Джарахов.

«Вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается непонятно что и так далее. Вот вам конкретика, причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет (…) Мы хотим изменений и более четкого прописания статьи об экстремизме, исключение Руслана Соколовского из этого списка, а также возможность законодательно обжаловать нахождение в этом списке любому гражданину РФ, попавшему туда», — заявил в обращении Поперечный.

Соколовский оказался в списке лиц, в отношении которых есть информация об их причастности к терроризму и экстремизму, в апреле 2017 года — до приговора суда по делу об оскорблении чувств верующих. Основанием для попадания в этот список могут стать подозрения правоохранительных органов по одной из статей УК РФ о терроризме или экстремизме.

Однако о попадании блогера в этот список стало известно недавно — 14 июля адвокат Соколовского Алексей Бушмаков написал об этом на своей странице в "Фейсбуке". Из-за этого у Соколовского ограничена возможность снимать деньги со своих счетов — единовременно он может снять не более 10 тысяч рублей своей зарплаты на каждого члена семьи.

В июле Соколовскому смягчили приговор с 3,5 года до двух лет и трех месяцев условного срока. Помимо оскорбления чувств верующих (часть первая статьи 148 УК РФ), его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды (часть первая статьи 282 УК РФ) и в незаконном обороте технических средств негласного получения информации (статья 138.1 УК).