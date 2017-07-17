Еще
10:34 17.07.2017
Пришлите свою новость!
10:25
АФК «Система» объявила технический дефолт
10:19
В Петербурге 170 несовершеннолетних сделали аборт, 177 — родили
10:08
В Госдуме предложили ограничить ТВ-рекламу по воскресеньям
09:57
Чужой поворот налево стал роковым для байкера в Петербурге
09:49
Стая птиц вывела из строя самолет в Крыму
09:41
Трое жителей Узбекистана погибли, спасая сотовый телефон из выгребной ямы
09:33
Яхта "Бриз" разведет Ладожский мост
09:25
Мнимые полицейские из Невского района лишили пенсионеров миллиона
09:16
СМИ: Кремль не может найти образ будущего для избирательной кампании Путина
09:07
Видеоблогеры попросили Госдуму исключить Соколовского из списка причастных к терроризму
08:56
В России утвердили изменения в ПДД
08:47
Петербуржец напал на школьницу, заманив ее в гости
08:39
Незнакомец в чёрном подстрелил мужчину на Учительской
08:31
Опрос: Рейтинг Навального не вырос после акций 12 июня
08:21
В Белом доме хотят «что-то взамен» арестованной дипсобственности РФ
08:13
СМИ: На Кубани судья устроила свадьбу дочери за $2 млн
08:05
СМИ: Американский беспилотник совершил разведывательный полет в Донбассе
01:11
В Петербурге представят бесконечную историю «Короля и Шута»
16/07
ФСБ Петербурга увидела умышленное неисполнение договора на 370 млн при строительстве ЗСД
16/07
Удар молнии отправил мужчину в больницу в Ленобласти
16/07
По дороге в Каменку на Bla-bla-car пропал будущий разведчик из Вологды
16/07
Россиянка победила в прыжках в высоту на международном турнире в Италии
16/07
Новый Доктор Кто – женщина
16/07
Мужская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы
16/07
СМИ рассказали о том, что Финляндия готовится к войне с Россией
16/07
Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу
16/07
Трамп усомнился в достоверности опроса о своем рекордно низком рейтинге
16/07
Школьник-бродяга и знаток боевых искусств из Лаголово найден в Петербурге
16/07
«Динамо» одержало победу в петербургском футбольном дерби
16/07
Делом об избиении полицейскими человека в Подмосковье занялся СК
16/07
В Петербурге ждут умеренно летний понедельник
16/07
За убийство девушки из-за норковых шуб и золота в Петербурге арестован уголовник из Перми
16/07
Боец-любитель MMA умер после боя
16/07
В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии лидере ИГ
16/07
Пескова показали играющим в баскетбол на сегвее
16/07
СК возбудил дело после отравления детей в оздоровительном лагере в КБР
16/07
В Мадриде столкнулись составы «американских горок»
16/07
Федерер установил рекорд, выиграв 8-й Уимблдон в карьере
16/07
Из-за ураганного ветра в Италии пострадали 10 человек
16/07
Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета Ryanair
16/07
Квят выбил с трассы партнера по команде на Гран-при Великобритании
16/07
Макрон заявил о переменах в сотрудничестве с Россией по Сирии
16/07
Полузащитник «Зенита» Кузяев: Манчини попросил постараться забить гол
16/07
Оскорбивший полицейского попался на угоне в Ленобласти
16/07
«Тосно» будет тренироваться на базе Академии «Зенита»
16/07
Александр Кокорин: Мы с Дзюбой понимаем, что нужно забивать в каждой игре
16/07
ГИБДД: В ДТП на Бассейной пострадали двое взрослых и ребенок
16/07
Мужчина погиб, пытаясь остановить аттракцион в торговом центре в Рязани
16/07
Одетый как Супермен мужчина упал с балкона многоэтажного дома в США
16/07
В Нижнем Новгороде участник полумарафона скончался во время забега
16/07
В Вааса полицейский выстрелил в вооруженного преступника
16/07
Брата президента Ирана арестовали
16/07
В Луганской области шахтеры не поднимаются наверх из-за невыплаты зарплат
16/07
В Петербурге второе лобовое ДТП с пострадавшими за день
16/07
Манчини доволен игрой «Зенита» в первом официальном матче
16/07
Из «Ленинграда» ушла Василиса Старшова
16/07
Мутко не видит юридических оснований для переноса ЧМ-2022 из Катара
16/07
С парадного корабля в Кронштадте исчез матрос
16/07
В Якутии установили личности 13 виновных в возникновении лесных пожаров
16/07
Академия Вагановой даст в Японии мастер-классы в рамках «Русских сезонов»
16/07
«УАЗ» без водителя задавил загоравшую женщину под Ростовом
16/07
Британский кабмин поддерживает введение переходного периода при выходе из ЕС
16/07
Мобильные телефоны Турции при наборе номера включают аудиообращение Эрдогана
16/07
На Суворовском столкнулись пять машин – мужчина в больнице
16/07
Цискаридзе выразил сочувствие артистам оставшегося без премьеры «Нуреева»
16/07
В Рахье именинник попал в реанимацию, а два гостя сгорели
16/07
Петербуржец нашел труп при ремонте квартиры на Королева
16/07
Основатель Pink Floyd послал недовольных критикой Трампа на концерт Кэти Перри
16/07
На Урале полицейские спасли младенца от мужчины с ножом
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.07.2017 08:47

Петербуржец напал на школьницу, заманив ее в гости

Мама девочки 12 лет обратилась за помощью после встречи дочери с соседом на лестничной клетке дома в Московском районе Петербурга. Мужчина домогался ребенка и теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке», женщина появилась в отделе полиции вечером 16 июля. По ее словам, в одном из домов на набережной Обводного канала сосед встретил школьницу, завел в свою квартиру, совершил в  отношении нее развратные действия и скрылся. Девочка рассказала о случившемся матери.

Мужчина дома больше не появлялся, теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трое жителей Узбекистана погибли, спасая сотовый телефон из выгребной ямы
Мнимые полицейские из Невского района лишили пенсионеров миллиона
Петербуржец напал на школьницу, заманив ее в гости
Незнакомец в чёрном подстрелил мужчину на Учительской
ФСБ Петербурга увидела умышленное неисполнение договора на 370 млн при строительстве ЗСД
Удар молнии отправил мужчину в больницу в Ленобласти
По дороге в Каменку на Bla-bla-car пропал будущий разведчик из Вологды
Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу
Школьник-бродяга и знаток боевых искусств из Лаголово найден в Петербурге
Делом об избиении полицейскими человека в Подмосковье занялся СК
Тень ФСБ в деле детского порно
Гостайну разгласила женская дружба
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хипстеры узнали первыми: «VK fest» показал новинки космоса и VR

Алексей Рожнов/"Фонтанка.ру"

«Риголетто» на Зодчего Росси собрал восемь тысяч человек

Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.