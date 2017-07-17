Петербуржец напал на школьницу, заманив ее в гости

Мама девочки 12 лет обратилась за помощью после встречи дочери с соседом на лестничной клетке дома в Московском районе Петербурга. Мужчина домогался ребенка и теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке», женщина появилась в отделе полиции вечером 16 июля. По ее словам, в одном из домов на набережной Обводного канала сосед встретил школьницу, завел в свою квартиру, совершил в отношении нее развратные действия и скрылся. Девочка рассказала о случившемся матери.

Мужчина дома больше не появлялся, теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.