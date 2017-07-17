Незнакомец в чёрном подстрелил мужчину на Учительской

Одиночный выстрел потревожил ночной сон жителей Калининского района 16 июля. Пуля досталась случайному прохожему.

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов ночи воскресенья помощи у полиции попросил 32-летний житель Ленинградской области. Мужчина рассказал, что у дома №18 по Учительской улице встретил нетрезвого незнакомца в чёрном, который не без лишних слов достал травматический пистолет и выстрелил в него. Стрелок ушел в сторону проспекта Луначарского, а его жертва принялась звонить в скорую помощь и полицию.

Пострадавший госпитализирован. Проводится проверка.