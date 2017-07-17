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17.07.2017 08:31

Опрос: Рейтинг Навального не вырос после акций 12 июня

Рейтинг узнаваемости основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после антикоррупционных акций 12 июня составил 55% — столько же было в марте текущего года.

Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, посвященный политику и его антикоррупционным митингам, сообщает 17 июля РБК. Отсутствие динамики по этому параметру совпадает и с недавним исследованием ФОМ: по их замерам, в марте и июне уровень узнаваемости Навального остался почти без изменений и составил 45 и 43% соответственно.

Июньский опрос Левада-центра состоит из пяти вопросов, связанных с Навальным и его протестными акциями, которые прошли более чем в ста российских городах 12 июня. В исследовании приводятся данные аналогичного опроса после протестов, организованных соратниками Навального 26 марта. Судя по ним, без серьезных изменений с марта остался не только рейтинг узнаваемости оппозиционного политика, но и отношение к нему и его акциям. В июне 30% опрошенных предположили, что Навальный действует в интересах Запада. В марте подобное мнение разделяли 28% (изменение в рамках статистической погрешности). Мнение о связи оппозиционера с Западом обыватель разделяет не только из-за госпропаганды, но и потому, что до сих пор смешивает позицию либеральной оппозиции и Навального по вопросу принадлежности Крыма, считает политолог Николай Миронов.

Не сильно изменился и процент тех, кто связывает расследования Навального с его президентской кампанией (31% в марте, 28% — в июне). Количество опрошенных, которые посчитали, что политик действует в интересах определенной группы лиц во власти, выросло на 4% — с 17 до 21%. Процент людей, уверенных, что Навальный расследует коррупцию в интересах России, в марте и июне остался неизменным — 12%.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, то, что узнаваемость Навального не выросла из-за июньского протеста, неудивительно. Общество испытало шок из-за неожиданной масштабности мартовских протестов, однако позже адаптировалось, и новые протесты уже не так потрясли его. Сработал и благоприятный политический контекст — Навальный увяз в борьбе с миллиардером Алишером Усмановым, а власть справилась с антиреновационным протестом, считает Галлямов.

Впрочем, по мнению политолога, заморозка рейтингов может быть временной: интерес людей к политике может увеличиться по мере приближения к выборам, а узнаваемость Навального — вырасти из-за активности его штабов.

Отсутствие роста узнаваемости политика за последние четыре месяца может быть связано с тем, что он достиг «предела», предположил в разговоре с РБК зампредседателя научного совета ВЦИОМа Владимир Петухов. «Тут нужно смотреть не на последние четыре месяца, а на то, что с 2011 года его узнаваемость выросла на 50%. Это фантастический рост, я не помню, были ли еще такие случаи. Но теперь Навальный, похоже, достиг предела, и чтобы популярность росла, ему нужно искать новую аудиторию», — подчеркнул социолог.

 


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