В Белом доме хотят «что-то взамен» арестованной дипсобственности РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон проведут в Вашингтоне консультации по вопросу арестованной в Штатах дипломатической собственности.

Высокопоставленный чиновник в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме, заявил, что Вашингтон не намерен возвращать дипломатическую собственность России без получения «чего-то взамен», передает 17 июля НТВ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает некорректными любые требования к России по вопросу возврата ее дипломатической собственности в США.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тот факт, что ситуация с российской дипсобственностью уже более полугода остается в подвешенном состоянии, возмутительным и постыдным.

Источники в МИД РФ сообщили, что Москва уже определилась с зеркальными мерами, которые будут приняты в том случае, если Вашингтон так и не решит вопрос с российской дипсобственностью. Планируется, в частности, выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.