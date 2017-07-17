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Общество
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17.07.2017 08:13

СМИ: На Кубани судья устроила свадьбу дочери за $2 млн

На свадьбе дочери судьи из Краснодарского края за два миллиона долларов спели Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. В подарок молодые якобы получили Bentley.

Свадьбу, которую оценивают примерно в $2 млн, сыграла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Служительница Фемиды выдавала замуж дочь. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края.

– Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц, по 8 часов каждый день, – так подписал свадебное видео в Инстаграме адвокат Сергей Жорин 16 июля.

Сам он на свадьбе не был, и как к нему попала запись, не объясняет.

На кадрах видно, как приглашенный звездный ведущий известный певец Николай Басков обнимает Елену Хахалеву на сцене, будто они уже давно знакомы.

– Мама у невесты – огонь. Такой огонь, что Краснодар горит, – цитирует «золотой голос России» «Комсомольская правда-Кубань».

При этом по декларации за 2016 год доход судьи составил 2 641 000 рублей (то есть в среднем 220 тысяч рублей в месяц). Ещё у неё есть дачный и приусадебный участки и дом на 66 квадратных метрах. Впрочем, как говорят, супруг Хахалевой – бизнесмен, он имеет отношение к одному из крупных аграрных предприятий в крае. Тем не менее, учитывая резонанс, коллегия судей возьмёт Елену Хахалеву на карандаш, пишет «КП». Сегодня, 17 июля, решится вопрос – будет ли назначено специальное заседание, на котором рассмотрят «дело тещи». Комиссии предстоит выяснить – не нарушила ли Хахалева закон (например, не все занеся в декларацию о доходах) и не поступилась ли она нормами этики, в чем упрекает её адвокат Жорин.

 

Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так. Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью. #насудила #краснодар #суд #закон

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

 

 


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