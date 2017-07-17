СМИ: Американский беспилотник совершил разведывательный полет в Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 16 июля совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

Об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации. Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания в Донбассе он покинул воздушное пространство Украины к северу от Молдавии.

Беспилотник, летая на высоте 16,7 километра, часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, не пересекая ее.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России. Согласно открытым источникам, аппарат RQ-4A Global Hawk может патрулировать на протяжении 30 часов, находясь на высоте 15-18 километров.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев начал силовую операцию по подавлению протестов в Донецкой и Луганской областях. Протесты последовали за сменой власти в стране.